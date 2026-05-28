Atelier dessin peinture Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie Granville
Atelier dessin peinture Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie Granville mardi 21 juillet 2026.
Granville
Atelier dessin peinture
Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie 43 Rue des Juifs Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Laisse libre cours à ta créativité et explore la couleur, les formes et les textures dans un atelier chaleureux et stimulant.
Durée 1h30 Matériel fourni
Un moment idéal pour découvrir la peinture tout en s’amusant. .
Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie 43 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 78 67 30 emmanueldiceglie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier dessin peinture
L’événement Atelier dessin peinture Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Atelier apéro Collier personnalisé Bar Fusion Granville 28 mai 2026
- Ciné-débat Nuummioq Granville 29 mai 2026
- Opération Moins de route plus de trains Granville 30 mai 2026
- Promotion du train dans le sud-manche Granville 30 mai 2026
- Balade gourmande à vélo de ferme en ferme, Ferme de la Chèvre Rit, Granville 30 mai 2026