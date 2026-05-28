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Atelier dessin peinture Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie Granville

Atelier dessin peinture Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie Granville

Atelier dessin peinture Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie Granville mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie

Adresse : 43 Rue des Juifs

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Granville

Atelier dessin peinture

Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie 43 Rue des Juifs Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28

Laisse libre cours à ta créativité et explore la couleur, les formes et les textures dans un atelier chaleureux et stimulant.

Durée 1h30 Matériel fourni

Un moment idéal pour découvrir la peinture tout en s’amusant.   .

Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie 43 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 78 67 30  emmanueldiceglie@orange.fr

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English : Atelier dessin peinture

L’événement Atelier dessin peinture Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer

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