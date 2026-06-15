Granville

Atelier fabrication bougie

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 15:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Durant cet atelier, nous fabriquerons une bougie coulée dans un récipient choisi parmi plusieurs propositions et décorerons des bougies chandelles. Cet atelier convient aux plus jeunes comme aux adolescent.es.

A partir de 3 ans. .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier fabrication bougie

L’événement Atelier fabrication bougie Granville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Granville Terre et Mer