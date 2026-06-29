Réveil musculaire au MamRA Granville
Réveil musculaire au MamRA Granville mercredi 22 juillet 2026.
Granville
Réveil musculaire au MamRA
84 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 10:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Un réveil musculaire, sur la place de l’Isthme, devant le Musée d’art moderne Richard Anacréon, c’est le programme de vos mercredis d’été ! Les séances sont réalisées en cours collectif réveil musculaire, exercices d’étirement, d’assouplissement et de renforcement, tout en douceur.
Elles sont accessibles à tous, et les exercices sont adaptés au niveau de chacun. Les sportifs, âgés de 10 ans au minimum, doivent se munir d’une tenue de sport adaptée, d’une bouteille d’eau et de leur bonne humeur pour participer à ces séances d’environ 45 minutes, encadrées par des professionnels dynamiques et à l’écoute de vos besoins.
Après la séance, les participants pourront découvrir l’exposition Gisèle Freund, portraits croisés. Une boisson fraîche sera offerte aux participants pour conclure ce moment convivial.
Gratuit, sans réservation .
84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr
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English : Réveil musculaire au MamRA
L’événement Réveil musculaire au MamRA Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer
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