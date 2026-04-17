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Atelier créatif Bleu est Vert Salle des fêtes Montapas

Atelier créatif Bleu est Vert Salle des fêtes Montapas mardi 5 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 58110 Montapas

Département : Nièvre

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Montapas

Atelier créatif Bleu est Vert

Salle des fêtes Le bourg Montapas Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-05 17:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Atelier créatif Bleu est Vert De 14h à 17h à la salle des fêtes.
Venez découvrir, exercer ou développer vos talents créatifs en tous genres ! Infos au 07 89 54 24 39.
Organisé par Baz’ Arts   .

Salle des fêtes Le bourg Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39 

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English :

L’événement Atelier créatif Bleu est Vert Montapas a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Rives du Morvan