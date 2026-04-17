Atelier créatif Bleu est Vert Salle des fêtes Montapas

Montapas

Atelier créatif Bleu est Vert

Salle des fêtes Le bourg Montapas Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-05 17:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Atelier créatif Bleu est Vert De 14h à 17h à la salle des fêtes.

Venez découvrir, exercer ou développer vos talents créatifs en tous genres ! Infos au 07 89 54 24 39.

Organisé par Baz’ Arts .

Salle des fêtes Le bourg Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39

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English :

L’événement Atelier créatif Bleu est Vert Montapas a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Rives du Morvan