Atelier créatif Bleu est Vert Salle des fêtes Montapas
Atelier créatif Bleu est Vert Salle des fêtes Montapas mardi 5 mai 2026.
Montapas
Atelier créatif Bleu est Vert
Salle des fêtes Le bourg Montapas Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-05 17:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Atelier créatif Bleu est Vert De 14h à 17h à la salle des fêtes.
Venez découvrir, exercer ou développer vos talents créatifs en tous genres ! Infos au 07 89 54 24 39.
Organisé par Baz’ Arts .
Salle des fêtes Le bourg Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39
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L’événement Atelier créatif Bleu est Vert Montapas a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Rives du Morvan