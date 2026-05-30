Atelier créatif bouclier viking Un jour de Lune Tréhorenteuc
Atelier créatif bouclier viking Un jour de Lune Tréhorenteuc mercredi 5 août 2026.
Tréhorenteuc
Atelier créatif bouclier viking
Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Les artisans de la boutique Un jour de Lune vous propose des ateliers créatifs cet été apprenez-en plus sur les boucliers viking et créez le vôtre !
Pour les enfants de 8 à 14 ans, accompagnés d’un parent. Sur réservation. .
Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 21 03 33
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English :
L’événement Atelier créatif bouclier viking Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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