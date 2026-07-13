Atelier créatif capsule spatio-temporelle Pont-d’Ouilly
vendredi 7 août 2026 · Pont-d'Ouilly
Informations pratiques
Pont-d’Ouilly
Atelier créatif capsule spatio-temporelle
1 Rue de la Libération Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Atelier créatif capsule spatio-temporelle
Vendredi 7 août 2026
Rdv 10h à la Maison des Habitants Espace Habitants
Gratuit
Et si vous gardiez une trace de vos plus beaux souvenirs en famille ?
Lors de cet atelier, parents, grands-parents et enfants sont invités à créer ensemble leur nid de souvenirs à partir de petits objets, photos, mots doux ou souvenirs de famille apportés de la maison.
Chaque famille composera sa capsule, un trésor personnel à emporter chez soi… puis à enterrer dans son jardin pour le retrouver plus tard.
Les capsules seront fournies, il ne vous reste qu’à apporter vos souvenirs et votre imagination !
Un moment créatif, tendre et symbolique à partager entre générations.
Inscriptions :
07 57 76 67 40
06 71 43 01 72
mdh@pontdouilly-loisirs.com .
1 Rue de la Libération Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 7 57 76 67 40
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English : Atelier créatif capsule spatio-temporelle
Creative workshop: a space-time capsule
L’événement Atelier créatif capsule spatio-temporelle Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Falaise Suisse Normande
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