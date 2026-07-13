Informations pratiques

Pont-d’Ouilly

Atelier créatif capsule spatio-temporelle

1 Rue de la Libération Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Atelier créatif capsule spatio-temporelle

Vendredi 7 août 2026

Rdv 10h à la Maison des Habitants Espace Habitants

Gratuit

Et si vous gardiez une trace de vos plus beaux souvenirs en famille ?

Lors de cet atelier, parents, grands-parents et enfants sont invités à créer ensemble leur nid de souvenirs à partir de petits objets, photos, mots doux ou souvenirs de famille apportés de la maison.

Chaque famille composera sa capsule, un trésor personnel à emporter chez soi… puis à enterrer dans son jardin pour le retrouver plus tard.

Les capsules seront fournies, il ne vous reste qu’à apporter vos souvenirs et votre imagination !

Un moment créatif, tendre et symbolique à partager entre générations.

Inscriptions :

07 57 76 67 40

06 71 43 01 72

mdh@pontdouilly-loisirs.com .

1 Rue de la Libération Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 7 57 76 67 40

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English : Atelier créatif capsule spatio-temporelle

Creative workshop: a space-time capsule

L’événement Atelier créatif capsule spatio-temporelle Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Falaise Suisse Normande