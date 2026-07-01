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Balade nocturne en canoë Pont-d’Ouilly

samedi 25 juillet 2026 · Pont-d'Ouilly

Balade nocturne en canoë Pont-d’Ouilly

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
11 Rue du Stade René Vallée
Ville
14690 Pont-d'Ouilly
Département
Calvados
Tarif

Pont-d’Ouilly

Balade nocturne en canoë

11 Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-08-15 22:30:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15

Balade nocturne en Canoë
Venez profiter d’une descente en Canoë le 25 juillet au départ de la base de Pont-d’Ouilly loisirs de 20h à 22h30.
Il est nécessaire d’avoir au minimum 8 ans et de savoir nager.
Sur inscription 21€ adultes / 10€ enfant
Contact 07 57 76 67 40   .

11 Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 7 57 76 67 40 

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English : Balade nocturne en canoë

Night-time canoe trip

L’événement Balade nocturne en canoë Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Falaise Suisse Normande

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