Flanerie de Pont-d’Ouilly Place des Halles Pont-d’Ouilly

Pont-d’Ouilly

Flanerie de Pont-d’Ouilly

Place des Halles Office de Tourisme de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Bienvenue à Pont d’Ouilly, village emblématique de Suisse Normande, traversé par l’Orne et le Noireau qui lui confèrent son charme si particulier.

Bienvenue à Pont d’Ouilly, village emblématique de Suisse Normande, traversé par l’Orne et le Noireau qui lui confèrent son charme si particulier.

Au cours de cette flânerie, vous partirez à la rencontre de l’histoire du village en passant par son pont visé dès juin 1944 par d’intenses bombardements, la halle de Pont d’Ouilly, autrefois un lieu d’échange important pour la région, l’église Sainte Thérèse, l’industrie du coton, l’ancienne voie de chemin de fer Berjou-Pont d’Ouilly et d’autres découvertes encore.

Une flânerie pleine de Nostalgie et d’anecdotes à la rencontre du Pont d’Ouilly d’autrefois !

Pratique

Durée d’environ 2h

Gratuit, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Falaise Suisse Normande

Pensez à vous munir de chaussures de marche et de l’eau pour vous hydrater .

Place des Halles Office de Tourisme de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26 info@falaise-suissenormande.com

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English : Flanerie de Pont-d’Ouilly

Welcome to Pont d’Ouilly, an iconic village in Suisse Normande, through which the Orne and Noireau rivers flow, lending it its very special charm.

L’événement Flanerie de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande