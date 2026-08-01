AGENDA · Plouër-sur-Rance
Atelier créatif Carnet de vacances Rue de la Poste Plouër-sur-Rance
mercredi 19 août 2026 · Rue de la Poste · Plouër-sur-Rance
Informations pratiques
Plouër-sur-Rance
Atelier créatif Carnet de vacances
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Carnet de vacances
À partir de 8 ans
Sur réservation .
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20
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English :
L’événement Atelier créatif Carnet de vacances Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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