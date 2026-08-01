Atelier créatif Carnet de vacances Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

mercredi 19 août 2026 · Rue de la Poste · Plouër-sur-Rance

Informations pratiques

Plouër-sur-Rance

Atelier créatif Carnet de vacances

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Carnet de vacances

À partir de 8 ans

Sur réservation .

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatif Carnet de vacances Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme