Fête au village Plouër-sur-Rance
Fête au village Plouër-sur-Rance jeudi 20 août 2026.
Plouër-sur-Rance
Fête au village
Le Bourg Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
L’été revient, et avec lui, les jeudis festifs de l’association Hubert Club !
Concerts, buvette, petite restauration, ambiance conviviale et joyeuse sous les lampions
Programmation à venir .
Le Bourg Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête au village Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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