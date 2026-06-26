Plouër-sur-Rance

Fête au village

Le Bourg Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

L’été revient, et avec lui, les jeudis festifs de l’association Hubert Club !

Concerts, buvette, petite restauration, ambiance conviviale et joyeuse sous les lampions

Programmation à venir .

Le Bourg Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fête au village Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme