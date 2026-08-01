Exposition peinture sculpture photographies Le Réservoir Plouër-sur-Rance
vendredi 21 août 2026 · Le Réservoir · Plouër-sur-Rance
Informations pratiques
Plouër-sur-Rance
Exposition peinture sculpture photographies
Le Réservoir 12 Lieu-dit La Hautière Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2030-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Didier Lange (peinture), Gilles Blanchard (sculpture), Jacques Yvergniaux (photographie)
Vernissage le 22 août à 18h
Finissage le 30 août à 17h animation musicale avec Lalebi compagnie Aux sources du Caucase .
Le Réservoir 12 Lieu-dit La Hautière Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 51 89 98
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English :
L’événement Exposition peinture sculpture photographies Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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