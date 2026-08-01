Informations pratiques

Plouër-sur-Rance

Exposition peinture, sculpture, photographie

Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Didier Lange, Gilles Blanchard, Jacques Yvergnaux .

Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 51 89 98

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English :

L’événement Exposition peinture, sculpture, photographie Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme