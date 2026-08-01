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AGENDA · Plouër-sur-Rance

Exposition peinture, sculpture, photographie Plouër-sur-Rance

vendredi 21 août 2026 · Plouër-sur-Rance

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
22490 Plouër-sur-Rance
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plouër-sur-Rance

Exposition peinture, sculpture, photographie

Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Didier Lange, Gilles Blanchard, Jacques Yvergnaux   .

Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 51 89 98 

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English :

L’événement Exposition peinture, sculpture, photographie Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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