Atelier créatif Cartes découpées Saint-Yrieix-la-Perche

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Ateliers du samedi Un rendez-vous mensuel, de janvier à mai, encadré par lamédiatrice du Centre Culturel !
Puisque cette saison est placée sous la thématique du voyage, réalisez une fois par mois vos propres cartes postales grâce à de multiples techniques créatives aujourd’hui travail minutieux de découpe de papier au scalpel.
Tout public, accessible dès 15 ans
Durée 3h
Sur réservation uniquement .
14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
