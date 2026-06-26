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AGENDA · Lorleau

Atelier créatif Collage sur Toile Lorleau

jeudi 9 juillet 2026 · Lorleau

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 Rue Bernard Buffet
Ville
27480 Lorleau
Département
Eure
Tarif

Lorleau

Atelier créatif Collage sur Toile

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Un stage dessin et collage sur toile pour créer une belle création sur toile de coton sur le thème des animaux de la ferme
1 toile 30 x 40 cm
2h de création suivi d’un gouter et de la découverte de la ferme et de ses animaux poules, chèvres, veaux, vaches, lapins.
Tout inclus matériel et fournitures 45€
Renseignements et inscriptions 06.99.09.27.47
contact@lateliermeliemelo.fr   .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47  contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Atelier créatif Collage sur Toile

L’événement Atelier créatif Collage sur Toile Lorleau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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