Atelier créatif Collier personnalisé Rose Café Granville
Atelier créatif Collier personnalisé Rose Café Granville dimanche 31 mai 2026.
Granville
Atelier créatif Collier personnalisé
Rose Café 12 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 16:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Viens créer ton collier unique à partir de charms sur le thème des fleurs.
6 places par atelier.
Inscription par mail ou téléphone.
Matériel fourni.
Boisson & gourmandise inclues.
Un moment créatif à partager. .
Rose Café 12 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 00 30 53 boutonsdugrenier@gmail.com
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English : Atelier créatif Collier personnalisé
L’événement Atelier créatif Collier personnalisé Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer
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