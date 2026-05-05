Ciné-goûter Jack et Nancy CINEMA LE SELECT Granville
Ciné-goûter Jack et Nancy CINEMA LE SELECT Granville mercredi 20 mai 2026.
Granville
Ciné-goûter Jack et Nancy
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Programme de deux courts métrages,
Dès 3 ans, durée 52 minutes.
La séance est suivie d’un petit goûter offert par le cinéma ! En partenariat avec La Mie Câline Granville ! .
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-goûter Jack et Nancy
L’événement Ciné-goûter Jack et Nancy Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Festival montagne en scène 2026 Le Select Granville 5 mai 2026
- Granville en musique scène ouverte Bar Hôtel Mercure le Grand Large Granville 6 mai 2026
- Sortie vélo décompressive et sportive, Magasin Maximum – Giant, Granville 7 mai 2026
- Avant-première ciné-débat: Face à la mer Le Select Granville 7 mai 2026
- Cabaret La Barbichette Cabaret L’Alcazar Théâtre de l’Archipel Granville 8 mai 2026