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Vide ta chambre Espace Pierre et Marie curie à Granville Granville

Vide ta chambre Espace Pierre et Marie curie à Granville Granville

Vide ta chambre Espace Pierre et Marie curie à Granville Granville dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Espace Pierre et Marie curie à Granville

Adresse : 5 Rue Saint-Nicolas

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Granville

Vide ta chambre

Espace Pierre et Marie curie à Granville 5 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Vide grenier organisé par les parents d’élèves de l’école Simone Veil.   .

Espace Pierre et Marie curie à Granville 5 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 61 83 43 18  ape.sveil@gmail.com

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English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer

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