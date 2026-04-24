Vide ta chambre Espace Pierre et Marie curie à Granville Granville
Vide ta chambre Espace Pierre et Marie curie à Granville Granville dimanche 31 mai 2026.
Granville
Vide ta chambre
Espace Pierre et Marie curie à Granville 5 Rue Saint-Nicolas Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 16:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide grenier organisé par les parents d’élèves de l’école Simone Veil. .
Espace Pierre et Marie curie à Granville 5 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 61 83 43 18 ape.sveil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide ta chambre
L’événement Vide ta chambre Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Peintures Warli de l’Inde Espace d’Art FL Granville 24 avril 2026
- Exposition d’art des artistes granvillais 83e édition Salle du Hérel Granville 24 avril 2026
- Bal’ane découverte des plantes en carriole tirée par l’âne Granville 25 avril 2026
- Clap ou pas clap arco Cinéma Le Sélect Granville 25 avril 2026
- Marche afghane HOTEL MERCURE Granville 25 avril 2026