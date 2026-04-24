Vide ta chambre Espace Pierre et Marie curie à Granville Granville

Granville

Vide ta chambre

Espace Pierre et Marie curie à Granville 5 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide grenier organisé par les parents d’élèves de l’école Simone Veil. .

Espace Pierre et Marie curie à Granville 5 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 61 83 43 18 ape.sveil@gmail.com

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English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer