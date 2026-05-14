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Poterie fête des mamans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Poterie fête des mamans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Poterie fête des mamans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Granville

Poterie fête des mamans

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Durant cet atelier, mamans et enfants réaliseront des petits objets en argile auto-durcissante. Un moment créatif et rempli d’amour à partager!

A partir de 2 ans.
Réservation en ligne:
www.cheztatiegranville.com   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Poterie fête des mamans

L’événement Poterie fête des mamans Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer

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