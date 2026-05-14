Poterie fête des mamans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Poterie fête des mamans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville dimanche 31 mai 2026.
Granville
Poterie fête des mamans
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Durant cet atelier, mamans et enfants réaliseront des petits objets en argile auto-durcissante. Un moment créatif et rempli d’amour à partager!
A partir de 2 ans.
Réservation en ligne:
www.cheztatiegranville.com .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Poterie fête des mamans
L’événement Poterie fête des mamans Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer
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