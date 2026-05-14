Poterie fête des mamans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Poterie fête des mamans

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Durant cet atelier, mamans et enfants réaliseront des petits objets en argile auto-durcissante. Un moment créatif et rempli d’amour à partager!

A partir de 2 ans.

Réservation en ligne:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Poterie fête des mamans

L’événement Poterie fête des mamans Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer