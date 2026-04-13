Café Réparation, Espace Pierre et Marie Curie, Granville
Café Réparation, Espace Pierre et Marie Curie, Granville samedi 16 mai 2026.
Café Réparation Samedi 16 mai, 09h30 Espace Pierre et Marie Curie Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Un vélo détérioré ? un appareil ménager en panne ? une envie d’apprendre à démonter et réparer ? C’est pour vous !
Espace Pierre et Marie Curie 5 rue Saint-Nicolas, Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « ladepannette50@mailo.com »}]
Un vélo détérioré ? un appareil ménager en panne ? une envie d’apprendre à démonter et réparer ? C’est pour vous !
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