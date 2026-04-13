Café Réparation, Espace Pierre et Marie Curie, Granville

Café Réparation Samedi 16 mai, 09h30 Espace Pierre et Marie Curie Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Un vélo détérioré ? un appareil ménager en panne ? une envie d’apprendre à démonter et réparer ? C’est pour vous !

Espace Pierre et Marie Curie 5 rue Saint-Nicolas, Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « ladepannette50@mailo.com »}]

Un vélo détérioré ? un appareil ménager en panne ? une envie d’apprendre à démonter et réparer ? C’est pour vous !