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Café Réparation, Espace Pierre et Marie Curie, Granville

Café Réparation, Espace Pierre et Marie Curie, Granville

Café Réparation, Espace Pierre et Marie Curie, Granville samedi 16 mai 2026.

Lieu : Espace Pierre et Marie Curie

Adresse : 5 rue Saint-Nicolas, Granville

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Café Réparation Samedi 16 mai, 09h30 Espace Pierre et Marie Curie Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Un vélo détérioré ? un appareil ménager en panne ? une envie d’apprendre à démonter et réparer ? C’est pour vous !

Espace Pierre et Marie Curie 5 rue Saint-Nicolas, Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « ladepannette50@mailo.com »}]
Un vélo détérioré ? un appareil ménager en panne ? une envie d’apprendre à démonter et réparer ? C’est pour vous !

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