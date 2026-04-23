Art du Bouquet de Saison 56B Rue du Nord Granville

Granville

Art du Bouquet de Saison

56B Rue du Nord 56 Rue du Nord Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:30:00

fin : 2026-05-15 16:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Initiation à l’art floral avec la réalisation d’un bouquet en fleurs fraîches, locales et de saison.

Atelier animé par Stéphanie Turpin dans un cadre inspirant face à la mer. Moment de détente et de création et temps de partage en petit groupe. .

56B Rue du Nord 56 Rue du Nord Granville 50400 Manche Normandie +33 6 75 69 57 29 contact@villadot.fr

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English : Art du Bouquet de Saison

L’événement Art du Bouquet de Saison Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer