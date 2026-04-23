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Art du Bouquet de Saison 56B Rue du Nord Granville

Art du Bouquet de Saison 56B Rue du Nord Granville

Art du Bouquet de Saison 56B Rue du Nord Granville vendredi 15 mai 2026.

Lieu : 56B Rue du Nord

Adresse : 56 Rue du Nord

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Granville

Art du Bouquet de Saison

56B Rue du Nord 56 Rue du Nord Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:30:00
fin : 2026-05-15 16:30:00

Date(s) :
2026-05-15

Initiation à l’art floral avec la réalisation d’un bouquet en fleurs fraîches, locales et de saison.
Atelier animé par Stéphanie Turpin dans un cadre inspirant face à la mer. Moment de détente et de création et temps de partage en petit groupe.   .

56B Rue du Nord 56 Rue du Nord Granville 50400 Manche Normandie +33 6 75 69 57 29  contact@villadot.fr

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English : Art du Bouquet de Saison

L’événement Art du Bouquet de Saison Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer

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