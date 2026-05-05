Yoga au musée Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Granville

Yoga au musée

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:15:00

fin : 2026-05-27 11:15:00

Date(s) :

2026-05-27

Une expérience originale qui conjugue art et bien-être le musée vous invite à pratiquer le yoga au plus près de ses collections.

Tantôt physique, tantôt relaxant, le yoga est reconnu pour ses vertus pour le corps et l’esprit. Et si cette pratique millénaire rencontrait le monde de l’art pour offrir une expérience inédite ? L’invitation est lancée par les équipes du Musée d’art moderne Richard Anacréon et Lucie Lelièvre New Mood Yoga.

Dans l’atmosphère intimiste de l’exposition estivale, les yogistes débutants ou expérimentés seront guidés pour méditer, s’offrir un temps d’introspection, de connexion à soi, à l’autre, aux œuvres et au vivant. Une invitation à cultiver la présence, développer sa conscience et réveiller ses sens.

Le nombre de participant est limité pour assurer la sécurité des œuvres réservation obligatoire au 02 33 51 02 94. Les séances sont accessibles à tous, y compris aux débutants. Une tenue de sport, un tapis et gourde sont nécessaires. .

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

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English : Yoga au musée

L’événement Yoga au musée Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer