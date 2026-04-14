Ateliers de maniabilité et film, Centre d’accueil de loisirs Château Bonheur, Granville
Ateliers de maniabilité et film, Centre d’accueil de loisirs Château Bonheur, Granville mercredi 27 mai 2026.
Ateliers de maniabilité et film Mercredi 27 mai, 14h00 Centre d’accueil de loisirs Château Bonheur Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
4 ateliers de maniabilité et une partie théorique, avec projection d’un film, suivis d’échanges.
Animation proposée aux enfants inscrits au centre d’accueil
Centre d’accueil de loisirs Château Bonheur Granville Granville 50400 Manche Normandie
4 ateliers de maniabilité et une partie théorique, avec projection d’un film, suivis d’échanges
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