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Atelier fabrication couronne de fleurs séchées CHEZ TATIE Granville

Atelier fabrication couronne de fleurs séchées CHEZ TATIE Granville

Atelier fabrication couronne de fleurs séchées CHEZ TATIE Granville mercredi 27 mai 2026.

Lieu : CHEZ TATIE

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Granville

Atelier fabrication couronne de fleurs séchées

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 12:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Durant cet atelier, vous fabriquerez votre couronne de fleurs séchées.
Le plus dur sera peut être de faire votre choix parmi toutes les fleurs proposées !

Tout le matériel est compris et Marie te guidera pas à pas pour la conception de ta couronne.
Cet atelier est accessible à tous les niveaux.
Un moment créatif et de partage.
Atelier pour les adultes et ados à partir de 11 ans.   .

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier fabrication couronne de fleurs séchées

L’événement Atelier fabrication couronne de fleurs séchées Granville a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Granville Terre et Mer

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