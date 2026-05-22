Atelier fabrication couronne de fleurs séchées CHEZ TATIE Granville

Granville

Atelier fabrication couronne de fleurs séchées

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27 12:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Durant cet atelier, vous fabriquerez votre couronne de fleurs séchées.

Le plus dur sera peut être de faire votre choix parmi toutes les fleurs proposées !

Tout le matériel est compris et Marie te guidera pas à pas pour la conception de ta couronne.

Cet atelier est accessible à tous les niveaux.

Un moment créatif et de partage.

Atelier pour les adultes et ados à partir de 11 ans. .

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier fabrication couronne de fleurs séchées

L’événement Atelier fabrication couronne de fleurs séchées Granville a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Granville Terre et Mer