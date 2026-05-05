Vendredi Horreur: Marama et Le réveil de la momie CINEMA LE SELECT Granville
Vendredi Horreur: Marama et Le réveil de la momie CINEMA LE SELECT Granville vendredi 22 mai 2026.
Granville
Vendredi Horreur: Marama et Le réveil de la momie
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:50:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Vous êtes téméraires ? Alors venez frissonner au cinéma à l’occasion des Vendredis horreur, toutes les trois semaines au Select, le vendredi soir !!
Des pizzas et des boissons vous sont offertes entre les deux films.
19H50 MARAMA (interdit aux moins de 12 ans avec avertissement)
22H30 LE RÉVEIL DE LA MOMIE (interdit aux moins de 16 ans avec avertissement)
Séance en partenariat avec le Zebra 3.
12€ la soirée ! (6€50 le premier film, 5€50 le deuxième) .
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Vendredi Horreur: Marama et Le réveil de la momie
L’événement Vendredi Horreur: Marama et Le réveil de la momie Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer
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