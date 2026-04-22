Avant-première ciné-débat: Face à la mer Le Select Granville

Granville

Avant-première ciné-débat: Face à la mer

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Séance en partenariat avec l’association Granville Terre et Fière

Jack est marié à Maggie depuis plus de la moitié de sa vie. Il travaille comme ramasseur de moules dans les bancs du nord du Pays de Galles avec son jeune frère, Dyfan, et ses trois fils. Jack a toujours pensé que son fils, Tom, rejoindrait l’entreprise familiale à la fin de ses études, mais la réticence de Tom à suivre ses traces provoque des tensions familiales. Celles-ci sont encore exacerbées par l’arrivée d’un matelot itinérant, Daniel, qui avoue ses sentiments à Jack. Dans cette communauté rurale isolée où la vie tourne autour de l’Église et de la pêche, Jack est confronté à un dilemme insurmontable.

De Helen Walsh

Un ciné-débat aura lieu après la projection. .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Avant-première ciné-débat: Face à la mer

L’événement Avant-première ciné-débat: Face à la mer Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer