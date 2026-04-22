Avant-première ciné-débat: Face à la mer Le Select Granville
Avant-première ciné-débat: Face à la mer Le Select Granville jeudi 7 mai 2026.
Granville
Avant-première ciné-débat: Face à la mer
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Séance en partenariat avec l’association Granville Terre et Fière
Jack est marié à Maggie depuis plus de la moitié de sa vie. Il travaille comme ramasseur de moules dans les bancs du nord du Pays de Galles avec son jeune frère, Dyfan, et ses trois fils. Jack a toujours pensé que son fils, Tom, rejoindrait l’entreprise familiale à la fin de ses études, mais la réticence de Tom à suivre ses traces provoque des tensions familiales. Celles-ci sont encore exacerbées par l’arrivée d’un matelot itinérant, Daniel, qui avoue ses sentiments à Jack. Dans cette communauté rurale isolée où la vie tourne autour de l’Église et de la pêche, Jack est confronté à un dilemme insurmontable.
De Helen Walsh
Un ciné-débat aura lieu après la projection. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Avant-première ciné-débat: Face à la mer
L’événement Avant-première ciné-débat: Face à la mer Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer
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