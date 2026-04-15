Bourse aux vélos, Ecole Lanos, Granville

Bourse aux vélos Dimanche 26 avril, 09h00 Ecole Lanos Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T14:00:00+02:00

L’association est intermédiaire entre les déposants de vélos et/ou

matériel pour cyclistes (remorque, siège enfant) et les acheteurs.

9h – 11h : Dépôt des vélos en bon état (pneus gonflés, freins fonctionnels, pédalier et dérailleur en bon état)

Dépôt : 1 € par vélo (maximum 5 €) pour les non-adhérents à l’association

Il est demandé de déposer des vélos en bon état de marche à un prix adapté.

11h -13h : Vente des vélos

Possibilité de fixer un prix pour le début de la vente et un prix à la baisse à partir de 12h30.

A l’issue de la vente, le déposant récupère son bien ou l’argent de la vente et prévoit dans ce cas 10 % en monnaie ou chèque pour l’association

Les vélos et/ou montant de la vente sont à récupérer sur site entre 13h et 14h30 maximum

Les biens non réclamés à partir de 14h30 seront laissés sur place et l’association n’en sera plus responsable

10h à 13h – Animation : test d’un vélo-cargo et tricycle à assistance électrique.

Ecole Lanos boulevard Louis Dior – 50 400 GRANVILLE Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 14 90 89 »}, {« type »: « email », « value »: « vilavelo@gmail.com »}]

Vente de vélos et/ou matériel (remorque, siège enfant). Animation test d’un vélo-cargo proposée

Ville à vélo