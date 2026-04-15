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Bourse aux vélos, Ecole Lanos, Granville

Bourse aux vélos, Ecole Lanos, Granville

Bourse aux vélos, Ecole Lanos, Granville dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Ecole Lanos

Adresse : boulevard Louis Dior - 50 400 GRANVILLE

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Bourse aux vélos Dimanche 26 avril, 09h00 Ecole Lanos Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T14:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T14:00:00+02:00

L’association est intermédiaire entre les déposants de vélos et/ou
matériel pour cyclistes (remorque, siège enfant) et les acheteurs.

9h – 11h : Dépôt des vélos en bon état (pneus gonflés, freins fonctionnels, pédalier et dérailleur en bon état)
Dépôt : 1 € par vélo (maximum 5 €) pour les non-adhérents à l’association
Il est demandé de déposer des vélos en bon état de marche à un prix adapté.
11h -13h : Vente des vélos
Possibilité de fixer un prix pour le début de la vente et un prix à la baisse à partir de 12h30.
A l’issue de la vente, le déposant récupère son bien ou l’argent de la vente et prévoit dans ce cas 10 % en monnaie ou chèque pour l’association
Les vélos et/ou montant de la vente sont à récupérer sur site entre 13h et 14h30 maximum
Les biens non réclamés à partir de 14h30 seront laissés sur place et l’association n’en sera plus responsable
10h à 13h – Animation : test d’un vélo-cargo et tricycle à assistance électrique.

Ecole Lanos boulevard Louis Dior – 50 400 GRANVILLE Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 14 90 89 »}, {« type »: « email », « value »: « vilavelo@gmail.com »}]
Vente de vélos et/ou matériel (remorque, siège enfant). Animation test d’un vélo-cargo proposée

Ville à vélo

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