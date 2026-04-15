Bourse aux vélos, Ecole Lanos, Granville
Bourse aux vélos, Ecole Lanos, Granville dimanche 26 avril 2026.
Bourse aux vélos Dimanche 26 avril, 09h00 Ecole Lanos Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T14:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T14:00:00+02:00
L’association est intermédiaire entre les déposants de vélos et/ou
matériel pour cyclistes (remorque, siège enfant) et les acheteurs.
9h – 11h : Dépôt des vélos en bon état (pneus gonflés, freins fonctionnels, pédalier et dérailleur en bon état)
Dépôt : 1 € par vélo (maximum 5 €) pour les non-adhérents à l’association
Il est demandé de déposer des vélos en bon état de marche à un prix adapté.
11h -13h : Vente des vélos
Possibilité de fixer un prix pour le début de la vente et un prix à la baisse à partir de 12h30.
A l’issue de la vente, le déposant récupère son bien ou l’argent de la vente et prévoit dans ce cas 10 % en monnaie ou chèque pour l’association
Les vélos et/ou montant de la vente sont à récupérer sur site entre 13h et 14h30 maximum
Les biens non réclamés à partir de 14h30 seront laissés sur place et l’association n’en sera plus responsable
10h à 13h – Animation : test d’un vélo-cargo et tricycle à assistance électrique.
Ecole Lanos boulevard Louis Dior – 50 400 GRANVILLE Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 14 90 89 »}, {« type »: « email », « value »: « vilavelo@gmail.com »}]
Vente de vélos et/ou matériel (remorque, siège enfant). Animation test d’un vélo-cargo proposée
Ville à vélo
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