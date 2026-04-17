Concert Duo Panama au Mercure de Granville HOTEL MERCURE Granville
Concert Duo Panama au Mercure de Granville HOTEL MERCURE Granville samedi 25 avril 2026.
Granville
Concert Duo Panama au Mercure de Granville
HOTEL MERCURE 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Envie d’évasion le temps d’une soirée ?
Le DUO PANAMA composé de Nicolas Raoult (piano) et Vincent Lechevallier (saxophone alto) vous invite à un voyage musical en Amérique latine !
De Rio à Cuba, en passant par les Antilles et New York, laissez-vous porter par les sons envoûtants de la bossa nova, du jazz et des musiques latines.
Au programme La fille d’Ipanema, How Insensitive, salsa douce, boléro cubain… le tout sublimé par le piano et le saxophone.
Une ambiance chaleureuse, idéale pour se détendre et voyager sans quitter Granville.
Boissons & restauration sur place.
Invitez vos amis et venez profiter d’une belle soirée musicale ! .
HOTEL MERCURE 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com
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English : Concert Duo Panama au Mercure de Granville
L’événement Concert Duo Panama au Mercure de Granville Granville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer
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