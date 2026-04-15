Clap ou pas clap arco Cinéma Le Sélect Granville
Clap ou pas clap arco Cinéma Le Sélect Granville samedi 25 avril 2026.
Clap ou pas clap arco
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Dès 8 ans.
La séance sera accompagnée d’une animation son du Cosmos, la bande son des films de science-fiction avec Benjamin Cocquenet .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Clap ou pas clap arco
L’événement Clap ou pas clap arco Granville a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Granville Terre et Mer
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