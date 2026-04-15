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Clap ou pas clap arco Cinéma Le Sélect Granville

Clap ou pas clap arco Cinéma Le Sélect Granville

Clap ou pas clap arco Cinéma Le Sélect Granville samedi 25 avril 2026.

Lieu : Cinéma Le Sélect

Adresse : 7 Boulevard d'Hauteserve

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Clap ou pas clap arco

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Dès 8 ans.

La séance sera accompagnée d’une animation son du Cosmos, la bande son des films de science-fiction avec Benjamin Cocquenet   .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

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English : Clap ou pas clap arco

L’événement Clap ou pas clap arco Granville a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Granville Terre et Mer

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