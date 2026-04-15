Clap ou pas clap arco Cinéma Le Sélect Granville

Clap ou pas clap arco

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dès 8 ans.

La séance sera accompagnée d’une animation son du Cosmos, la bande son des films de science-fiction avec Benjamin Cocquenet .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Clap ou pas clap arco

L’événement Clap ou pas clap arco Granville a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Granville Terre et Mer