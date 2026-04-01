Peintures Warli de l’Inde Espace d’Art FL Granville

Granville

Peintures Warli de l’Inde

Espace d’Art FL 27 Rue des Juifs Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Lilianne Petraru et François Pourtaud voyagent depuis 30 ans dans différentes régions de l’Inde, découvrant ainsi l’art de ses minorités.

Pour ce deuxième volet sur la peinture des adivasis de l’Inde, l’Espace d’art FL présentera des peintures Warli.

Nous avons rencontré différents artistes Warlis, dont la tradition de peinture remonte à l’art rupestre. Dans leurs fermes au nord de Mumbai, ils racontent leurs mythes et vie quotidienne. Le fond ocre des peintures est réalisé à partir de bouse de vaches, la couleur blanche est obtenue à partir de pâte de riz, d’eau et de gomme végétale . .

Espace d’Art FL 27 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 6 43 18 63 92 espacedart.fl@gmail.com

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English : Peintures Warli de l’Inde

L’événement Peintures Warli de l’Inde Granville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer