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Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Yacht Club de Granville Granville

Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Yacht Club de Granville Granville

Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Yacht Club de Granville Granville dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Yacht Club de Granville

Adresse : Promenade du Docteur Paul Lavat

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Granville

Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture

Yacht Club de Granville Promenade du Docteur Paul Lavat Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Préparez-vous pour une après-midi de créativité et d’expression !

Rejoignez nous pour un événement slam agréable. La scène débutera par un atelier d’écriture, animé par Seb Duch.

– Inscriptions à partir de 14h30.
– Atelier d’écriture de 15h à 15h45.
– Restitution et scène ouverte à 15h45.

Venez partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante !   .

Yacht Club de Granville Promenade du Docteur Paul Lavat Granville 50400 Manche Normandie +33 6 03 26 66 40  franck.lenoel@wanadoo.fr

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English : Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture

L’événement Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Granville a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Granville Terre et Mer

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