Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Yacht Club de Granville Granville
Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Yacht Club de Granville Granville dimanche 19 avril 2026.
Granville
Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture
Yacht Club de Granville Promenade du Docteur Paul Lavat Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Préparez-vous pour une après-midi de créativité et d’expression !
Rejoignez nous pour un événement slam agréable. La scène débutera par un atelier d’écriture, animé par Seb Duch.
– Inscriptions à partir de 14h30.
– Atelier d’écriture de 15h à 15h45.
– Restitution et scène ouverte à 15h45.
Venez partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante ! .
Yacht Club de Granville Promenade du Docteur Paul Lavat Granville 50400 Manche Normandie +33 6 03 26 66 40 franck.lenoel@wanadoo.fr
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English : Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture
L’événement Scène ouverte de Slam et Atelier d’écriture Granville a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Granville Terre et Mer
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