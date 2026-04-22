Cinéma Vendredi horreur: Wedding nightmare 2 et Dolly Le Select Granville
Cinéma Vendredi horreur: Wedding nightmare 2 et Dolly Le Select Granville vendredi 1 mai 2026.
Granville
Cinéma Vendredi horreur: Wedding nightmare 2 et Dolly
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:50:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Vous êtes téméraires ? Alors venez frissonner au cinéma à l’occasion des Vendredis horreur, toutes les trois semaines au Select, le vendredi soir !!
Des pizzas et des boissons vous sont offertes entre les deux films.
19H50 WEDDING NIGHTMARE 2 (interdit aux moins de 12 ans)
Peu après avoir échappé à l’attaque sans merci de la famille Le Domas, Grace découvre qu’elle vient d’atteindre un nouveau niveau dans ce jeu cauchemardesque et elle aura à ses côtés sa sœur dont elle s’était éloignée, Faith. Elle n’aura qu’une seule chance pour à la fois survivre, protéger sa sœur et revendiquer le Haut Siège du Conseil qui gouverne le monde. Cette fois, quatre familles rivales la traquent pour s’emparer du trône, et celle qui l’emportera aura le pouvoir absolu.
22H30 DOLLY (interdit aux moins de 16 ans)
Une jeune femme, Macy, lutte pour survivre après avoir été enlevée par une créature monstrueuse bien décidée à l’élever comme sa propre enfant.
Séance en partenariat avec la Fringale. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Cinéma Vendredi horreur: Wedding nightmare 2 et Dolly
L’événement Cinéma Vendredi horreur: Wedding nightmare 2 et Dolly Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer
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