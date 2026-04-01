Marche afghane HOTEL MERCURE Granville
Marche afghane HOTEL MERCURE Granville samedi 25 avril 2026.
Granville
Marche afghane
HOTEL MERCURE 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 15:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Offrez-vous une parenthèse de bien-être face à la mer.
Découvrez la Marche Afghane, une pratique douce et accessible à tous, qui allie respiration, marche consciente et méditation.
Un véritable moment pour ralentir, se recentrer et se reconnecter à son corps… en mouvement.
Face à la mer, laissez le stress s’apaiser et vivez une expérience hors du temps, propice au lâcher-prise et à la sérénité.
Pour prolonger ce moment de convivialité, nous partagerons un verre à l’hôtel Mercure Granville (en supplément).
À prévoir tenue confortable & bouteille d’eau
Places limitées (15 personnes) pour préserver la qualité de l’expérience
Prenez du temps pour vous… votre corps et votre esprit vous diront merci. .
HOTEL MERCURE 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM
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English : Marche afghane
L’événement Marche afghane Granville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer
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