Marche afghane HOTEL MERCURE Granville

Granville

Marche afghane

HOTEL MERCURE 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Offrez-vous une parenthèse de bien-être face à la mer.

Découvrez la Marche Afghane, une pratique douce et accessible à tous, qui allie respiration, marche consciente et méditation.

Un véritable moment pour ralentir, se recentrer et se reconnecter à son corps… en mouvement.

Face à la mer, laissez le stress s’apaiser et vivez une expérience hors du temps, propice au lâcher-prise et à la sérénité.

Pour prolonger ce moment de convivialité, nous partagerons un verre à l’hôtel Mercure Granville (en supplément).

À prévoir tenue confortable & bouteille d’eau

Places limitées (15 personnes) pour préserver la qualité de l’expérience

Prenez du temps pour vous… votre corps et votre esprit vous diront merci. .

HOTEL MERCURE 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM

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English : Marche afghane

L’événement Marche afghane Granville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer