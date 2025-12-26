Brocante mensuelle de Granville, Granville

Cours Jonville Granville Manche

Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville (50).
Cours Jonville. Avant-dernier dimanche de chaque mois.
Entrée gratuite. 40 exposants professionnels. 8h00 18h00.
Organisation ABA.   .

Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67 

