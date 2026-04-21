Visite commentée de la Saumonerie Granvillaise Saumonerie granvillaise Granville
Visite commentée de la Saumonerie Granvillaise Saumonerie granvillaise Granville jeudi 30 avril 2026.
Granville
Visite commentée de la Saumonerie Granvillaise
Saumonerie granvillaise 210 Rue du Conillot Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Lors de la visite, vous comprendrez concrètement les différences entre production artisanale et industrielle, les secrets du fumage, et les critères pour reconnaître un produit de qualité. L’expérience se conclut par une dégustation.
À la fin, vous repartez avec des repères clairs pour mieux choisir ce que vous consommez, et profitez de 10 % de remise sur les produits. .
Saumonerie granvillaise 210 Rue du Conillot Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 59 45 07 info@lesaumonier.fr
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L’événement Visite commentée de la Saumonerie Granvillaise Granville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer
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