Ciné-goûter bonjour l’été Cinéma Le Sélect Granville
Ciné-goûter bonjour l’été Cinéma Le Sélect Granville mercredi 29 avril 2026.
Ciné-goûter bonjour l’été
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Dès 3 ans, durée 40 min.
La séance est suivie d’un petit goûter offert par le cinéma ! En partenariat avec La Mie Câline Granville ! .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-goûter bonjour l’été
L’événement Ciné-goûter bonjour l’été Granville a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Granville Terre et Mer
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