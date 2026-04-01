Ciné-goûter bonjour l’été Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-goûter bonjour l’été

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Dès 3 ans, durée 40 min.

La séance est suivie d’un petit goûter offert par le cinéma ! En partenariat avec La Mie Câline Granville ! .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-goûter bonjour l’été

L’événement Ciné-goûter bonjour l’été Granville a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Granville Terre et Mer