Ciné-débat Soulèvements Le Select Granville
Ciné-débat Soulèvements Le Select Granville mardi 28 avril 2026.
Granville
Ciné-débat Soulèvements
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 23:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Séance en partenariat avec l’association Les Soulèvements de la Terre.
Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique.
Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-débat Soulèvements
L’événement Ciné-débat Soulèvements Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer
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