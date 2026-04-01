Granville

Marché spécial laine à la chevrerit

La Balse Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 17:00:00

fin : 2026-04-29 19:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Le marché hebdomadaire de producteurs bios et locaux qui propose légumes, fromages, pains, œufs, biscuits, boissons … accueil des éleveurs-ses et artisan-e-s du métier de la laine.

Il y aura notamment des éleveurs Avanchins et de lapins Angora qui vous proposerons pelotes, molleton et autres produits. Mais aussi une fileuse artisanale qui travaille différentes fibres comme l’alpaga et le poil de chien. Enfin des teinturières seront présentes et vous proposeront leurs pelotes créées à partir de teintures végétales. .

La Balse Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

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English : Marché spécial laine à la chevrerit

L’événement Marché spécial laine à la chevrerit Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer