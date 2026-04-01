Granville

Atelier enfant Aujourd’hui, c’est toi le fermier !

Ferme La Chevre Rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-28 14:45:00

fin : 2026-05-01 16:45:00

Date(s) :

2026-04-28

Aujourd’hui, enfile tes plus belles bottes car nous partons à la ferme ! Au programme nourrissage des animaux et la découverte de leurs petits ! On s’occupera ensemble des lapins et cochons d’inde, des poules et de Sissi notre truie. Nos chèvres vous attendent avec leurs nouveaux nés. Enfin, pour les enfants, la sortie se termine par un petit tour en carriole tirée par Django, notre âne du Cotentin !

Inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée 3 à 10 ans .

Ferme La Chevre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

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English : Atelier enfant Aujourd’hui, c’est toi le fermier !

L’événement Atelier enfant Aujourd’hui, c’est toi le fermier ! Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer