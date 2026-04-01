Atelier enfant Aujourd’hui, c’est toi le fermier ! Granville
Atelier enfant Aujourd’hui, c’est toi le fermier ! Granville mardi 28 avril 2026.
Granville
Atelier enfant Aujourd’hui, c’est toi le fermier !
Ferme La Chevre Rit Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-28 14:45:00
fin : 2026-05-01 16:45:00
Date(s) :
2026-04-28
Aujourd’hui, enfile tes plus belles bottes car nous partons à la ferme ! Au programme nourrissage des animaux et la découverte de leurs petits ! On s’occupera ensemble des lapins et cochons d’inde, des poules et de Sissi notre truie. Nos chèvres vous attendent avec leurs nouveaux nés. Enfin, pour les enfants, la sortie se termine par un petit tour en carriole tirée par Django, notre âne du Cotentin !
Inscriptions obligatoires sur notre site internet.
Tranche d’âge conseillée 3 à 10 ans .
Ferme La Chevre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com
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L’événement Atelier enfant Aujourd’hui, c’est toi le fermier ! Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer
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