Atelier cuisine tarte au citron Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Atelier cuisine tarte au citron

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 22:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Durant cet atelier, Ben Guernet, cuisinier et professeur de cuisine, vous apprendra à préparer une tarte au citron de A à Z: pâte sablée, moelleux et crémeux au citron, meringue et suprêmes de citron.

L’atelier se terminera par un moment dégustation de la tarte, accompagnée d’une boisson.

Cet atelier est ouvert aux ados, l’occasion de partager un bon moment.

Réservation en ligne:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier cuisine tarte au citron

L’événement Atelier cuisine tarte au citron Granville a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Granville Terre et Mer