Atelier Beach Art Plage près de la base 8 Milles Nautic Granville
Atelier Beach Art Plage près de la base 8 Milles Nautic Granville dimanche 19 avril 2026.
Granville
Atelier Beach Art
Plage près de la base 8 Milles Nautic Plage du CRNG Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Une expérience unique de Beach Art !
Rejoignez-nous sur la plage de #KaironPlage pour découvrir l’art du dessin éphémère. Armés d’un simple râteau, nous créerons ensemble une œuvre géante sur le sable, mêlant poésie du geste et précision.
Un événement organisé en partenariat avec l’Hôtel Mercure Granville Le Grand Large.
À noter L’activité dépend de la météo (annulation en cas de pluie). Prévoyez une tenue confortable et adaptée au bord de mer. .
Plage près de la base 8 Milles Nautic Plage du CRNG Granville 50400 Manche Normandie +33 7 67 68 86 40 augredemessemellesdevent@gmail.com
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English : Atelier Beach Art
L’événement Atelier Beach Art Granville a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer
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