Festival montagne en scène 2026 Le Select Granville

Granville

Festival montagne en scène 2026

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05 23:00:00

Date(s) :

2026-05-05

MONTAGNE EN SCÈNE: SUMMER EDITION 2026

Montagne en Scène a pour objectif d’apporter la montagne en ville, afin de partager toute la beauté des sports de montagne !

Une sélection des meilleurs documentaires liés aux activités de montagne y sont présentés.

Billetterie uniquement en ligne.

Tous les films sont en version originale et sont intégralement sous-titrés en français. .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Festival montagne en scène 2026

L’événement Festival montagne en scène 2026 Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer