Festival montagne en scène 2026 Le Select Granville
Festival montagne en scène 2026 Le Select Granville mardi 5 mai 2026.
Granville
Festival montagne en scène 2026
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 19:00:00
fin : 2026-05-05 23:00:00
Date(s) :
2026-05-05
MONTAGNE EN SCÈNE: SUMMER EDITION 2026
Montagne en Scène a pour objectif d’apporter la montagne en ville, afin de partager toute la beauté des sports de montagne !
Une sélection des meilleurs documentaires liés aux activités de montagne y sont présentés.
Billetterie uniquement en ligne.
Tous les films sont en version originale et sont intégralement sous-titrés en français. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Festival montagne en scène 2026
L’événement Festival montagne en scène 2026 Granville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Granville Terre et Mer
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