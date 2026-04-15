Sortie vélo décompressive et sportive, Magasin Maximum – Giant, Granville

Sortie vélo décompressive et sportive 7 – 28 mai, les jeudis Magasin Maximum – Giant Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00

Venez rouler durant deux heures avec nous, bonne humeur au rendez-vous !

Magasin Maximum – Giant 1671 route Villedieu 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.giant-granville.fr/fr »}]

Venez rouler durant deux heures avec nous autour de Granville, bonne humeur au rendez-vous !