Atelier fabrication couronne de fleurs séchées CHEZ TATIE Granville
Atelier fabrication couronne de fleurs séchées CHEZ TATIE Granville vendredi 8 mai 2026.
Granville
Atelier fabrication couronne de fleurs séchées
CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08 12:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Durant cet atelier, vous fabriquerez votre couronne de fleurs séchées.
Le plus dur sera peut être de faire votre choix parmi toutes les fleurs proposées !
Tout le matériel est compris et Marie te guidera pas à pas pour la conception de ta couronne.
Cet atelier est accessible à tous les niveaux.
Un moment créatif et de partage.
Atelier pour les adultes et ados à partir de 11 ans. .
CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier fabrication couronne de fleurs séchées
L’événement Atelier fabrication couronne de fleurs séchées Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer
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