Nuit des musées Place de l’Isthme Granville

Granville

Nuit des musées

Place de l’Isthme 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

C’est un rendez-vous incontournable attendu chaque année. Là aussi, la bonne humeur règne. Les visiteurs sont invités à découvrir les expositions temporaires, Charles Dufresne, de l’œuvre au décor et Gisèle Freund, portraits croisés , ainsi que les collections permanentes. Une attention particulière est portée aux jeunes visiteurs qui pourront profiter de diverses activités ludiques. .

Place de l’Isthme 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

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English : Nuit des musées

L’événement Nuit des musées Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer