Nuit des musées Place de l’Isthme Granville
Nuit des musées Place de l’Isthme Granville samedi 23 mai 2026.
Granville
Nuit des musées
Place de l’Isthme 84 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
C’est un rendez-vous incontournable attendu chaque année. Là aussi, la bonne humeur règne. Les visiteurs sont invités à découvrir les expositions temporaires, Charles Dufresne, de l’œuvre au décor et Gisèle Freund, portraits croisés , ainsi que les collections permanentes. Une attention particulière est portée aux jeunes visiteurs qui pourront profiter de diverses activités ludiques. .
Place de l’Isthme 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr
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English : Nuit des musées
L’événement Nuit des musées Granville a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Granville Terre et Mer
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