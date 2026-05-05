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Murder Party CHEZ TATIE Granville

Murder Party CHEZ TATIE Granville

Murder Party CHEZ TATIE Granville vendredi 8 mai 2026.

Lieu : CHEZ TATIE

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Granville

Murder Party

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :
2026-05-08

La Murder Party est une sorte de Cluedo géant chaque participant joue un personnage et cherche à résoudre les énigmes.
Vous êtes cordialement invité à Réunion Mortelle, une soirée de
rancunes lycéennes, de rivalités actuelles, et d’assassinat !

Sont compris dans la soirée deux verres et un buffet de grignotages apéro.
Possibilité de consommer ensuite avec participation.   .

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Murder Party

L’événement Murder Party Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer

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