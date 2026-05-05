Concert live avec Les Arts & Co HOTEL MERCURE Granville
Concert live avec Les Arts & Co HOTEL MERCURE Granville vendredi 8 mai 2026.
Granville
Concert live avec Les Arts & Co
HOTEL MERCURE 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Concert live avec Les Arts & Co
Venez profiter d’un moment musical unique avec le groupe Les Arts & Co !
Retrouvez Annick, Anne, Corinne et Éric pour un concert convivial dans un cadre exceptionnel face à la mer.
Boissons et petite restauration disponibles sur place pour accompagner votre soirée.
Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez d’une ambiance chaleureuse avec une vue imprenable sur la mer. .
HOTEL MERCURE 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com
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English : Concert live avec Les Arts & Co
L’événement Concert live avec Les Arts & Co Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer
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