Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens Jardins du Roc, Ville Haute Granville
Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens Jardins du Roc, Ville Haute Granville lundi 25 mai 2026.
Granville
Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens
Jardins du Roc, Ville Haute 1 Rue Saint-Jean Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Exposition de peinture naturaliste sur livres anciens.
Illustrations inspirées de la nature peintes à la gouache rehaussée de crayons sur papiers anciens voués au rebut (livres de remise de prix, atlas, papiers peints,…).
De 10h à 12h; puis de 14h à 18h30. .
Jardins du Roc, Ville Haute 1 Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 6 07 78 91 51 designdhector@orange.fr
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English : Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens
L’événement Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens Granville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
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