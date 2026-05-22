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Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens Jardins du Roc, Ville Haute Granville

Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens Jardins du Roc, Ville Haute Granville

Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens Jardins du Roc, Ville Haute Granville lundi 25 mai 2026.

Lieu : Jardins du Roc, Ville Haute

Adresse : 1 Rue Saint-Jean

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Granville

Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens

Jardins du Roc, Ville Haute 1 Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Exposition de peinture naturaliste sur livres anciens.
Illustrations inspirées de la nature peintes à la gouache rehaussée de crayons sur papiers anciens voués au rebut (livres de remise de prix, atlas, papiers peints,…).
De 10h à 12h; puis de 14h à 18h30.   .

Jardins du Roc, Ville Haute 1 Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 6 07 78 91 51  designdhector@orange.fr

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English : Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens

L’événement Exposition d’illustrations à la gouache sur papiers anciens Granville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer

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