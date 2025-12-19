Bal’ane découverte des plantes en carriole tirée par l’âne Granville

Bal’ane découverte des plantes en carriole tirée par l’âne

La Basle Granville Manche

Début : 2026-05-25 10:15:00

fin : 2026-05-25 12:15:00

2026-05-25

Venez profiter d’un moment en famille, au calme, pour découvrir notre bocage Normand au rythme d’un âne. Pour cela Django vous attend avec sa carriole et Céline accompagnée de ses livres et de ses outils d’observation vous attendent pour une balade en pleine nature où vous découvrirez la vie de nos arbres, nos plantes, nos haies et la faune qui y vit.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée 6 à 12 ans .

La Basle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

