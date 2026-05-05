Boucles d’oreilles en résine CHEZ TATIE Granville

Granville

Boucles d’oreilles en résine

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:30:00

fin : 2026-05-14 20:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Durant cet atelier, vous fabriquerez votre paire de boucles d’oreilles en résine.

Marie sera à vos côtés pour la découverte de la technique et le guidage pas à pas.

Le plus dur sera peut être de faire votre choix parmi les fleurs séchées et paillettes !

Un moment créatif et de partage.

Atelier pour les adultes et ados à partir de 11 ans.

Réservation en ligne .

CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Boucles d’oreilles en résine

L’événement Boucles d’oreilles en résine Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer