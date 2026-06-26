Atelier créatif Création de cartes pop-up animaux de la forêt Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mercredi 15 juillet 2026.

Labouheyre

Atelier créatif Création de cartes pop-up animaux de la forêt

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Crée une carte pop-up pleine de surprises et fais surgir les animaux de la forêt en 3D !

Sur inscription, 4>7ans

Crée une carte pop-up pleine de surprises et fais surgir les animaux de la forêt en 3D !

Sur inscription, 4>7ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Atelier créatif Création de cartes pop-up animaux de la forêt

Create a pop-up card full of surprises and make the forest animals pop out in 3D!

Registration required, ages 4–7

L’événement Atelier créatif Création de cartes pop-up animaux de la forêt Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande